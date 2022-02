Диетолог рассказала, что поможет снизить тягу к сладкому

Недостаточное или несвоевременное питание приводит к тому, что человеку хочется есть больше сладкого. По словам диетолога Эми Гудсон, чтобы не набрать лишний вес, необходимо готовить себе сытный и здоровый завтрак. Об этом написало издание Eat This, Not That!.

Полезный завтрак может быть вкусным и разнообразным. Для его приготовления специалист рекомендует использовать яйца, овощи, цельнозерновой хлеб, овсянку с фруктами или орехами, сообщило РИА ФАН.

Также специалист рекомендует устраивать перекусы между основными приемами пищи. Однако делать это стоит только теми продуктами, которые имеют в своем составе много клетчатки. К таковым можно отнести сыр, фрукты, ягоды, йогурт, гранолу, тост с арахисовым маслом, вяленую говядину.

В заключение Гудсон отметила, что люди, которые едят больше утром, меньше хотят есть по ночам и лучше контролируют размеры порций.

Также она напомнила об известной пословице, которая гласит: «Завтракайте, как король, обедайте, как принц, и ужинайте, как нищий».