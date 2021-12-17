Диетолог рассказала, что дефицит белка в организме препятствует образованию антител

Белок участвует в синтезе антител, поэтому сохранять баланс белка в рационе особенно важно в период пандемии. Об этом «Ридусу» рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Содержащиеся в белках аминокислоты участвуют в формировании иммунных клеток, необходимых для противостояния инфекции.

«В наше коварное время из-за дефицита незаменимых аминокислот снижается иммунитет. Например, те же антитела, необходимые для борьбы с коронавирусом, они синтезируются из белка, это белковые молекулы. Соответственно при его дефиците могут развиваться неприятные последствия», — пояснила специалист.

Белок содержится в большом количестве в курином мясе, птице, говядине, свинине, сыре, яйцах, твороге и рыбе. Среди растительных продуктов наиболее богаты белком бобовые, киноа, орехи, семечки, грибы. Эти продукты необходимо включить в рацион для крепкого иммунитета.

Врач добавила, что симптомами дефицита белка являются слабость, быстрая утомляемость, плохое настроение.

«Если хронически будет не хватать триптофана (аминокислота, которая необходим мозгу для выработки серотонина, отвечающего за хорошее настроение и крепкий сон) или фенилаланина (регулирует работу щитовидной железы), то будут развиваться проблемы со здоровьем», — заключила Аплетаева.