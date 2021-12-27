Диетолог рассказала, чем полезны фисташки

Фисташки улучшают работу сердечно-сосудистой системы и ускоряют обмен веществ. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-диетолог Татьяна Разумовская. По ее словам, в этих орешках содержится B7, биотин, который помогает усваивать белок и сжигать жиры.

«Один из главных элементов в фисташках — B7, или биотин, который позволяет усваивать белок и сжигать жиры, то есть является ключевым в обмене веществ. Если биотина не хватает, то страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти „плохой“ холестерин в крови», — сообщила диетолог.

Специалист отметила, что при нехватке в организме этих компонентов, ухудшается внешний вид волос и кожи. Также человек может страдать депрессивным состоянием. Помимо биотина, этот орех содержит калий и магний, которые способствуют укреплению сосудов, написала «Газета.ru».

Взрослым в день рекомендуется есть до 15 орехов, а детям — не более семи.

Фисташки, как и другие орехи, способны вызывать аллергию. А их калорийность составляет примерно 550-560 килокалорий на 100 граммов.