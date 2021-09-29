Диетолог рассказала, чем опасны соль и сахар

Употребление соли и сахара в больших количествах может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья человека. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

Врач отметила, что продукты с высоким содержанием соли и сахара могут спровоцировать различные заболевания. Употребление большого количества сахара вызывает сахарный диабет, повышенный уровень холестерина и ожирение. Специалист заявила, что это продукт называют «убийцей номер один среди еды», сообщили Nation News.

Употребление большого количества соли, в свою очередь, грозит нарушением метаболических процессов и повышенным давлением. Соломатина подчеркнула, что соль содержится в составе большого количества продуктов. Однако заметить ее не всегда возможно. Это приводит к притуплению рецепторов и снижению чувствительности к соли у людей.

Врач посоветовала снизить употребление соли и сахара, а также по возможности отказаться от фастфуда, некачественных полуфабрикатов и трансжиров, которые содержатся в булочках и печенье.