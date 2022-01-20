Диетолог рассказала, чем опасно чрезмерное пристрастие к сыру

Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова во Всемирный день любителей сыра рассказала, чем может быть опасно чрезмерное пристрастие к этому молочному продукту. Сыр вместе с пользой может нанести вред, в первую очередь, фигуре, написало ИА Nation News.

«Всю молочную продукцию мы потребляем для того, чтобы получить кальций. В сыре есть и другие полезные вещества, например, белок, но в плане пользы основное — все-таки кальций. С точки зрения вреда можно отметить жирность сыра. Даже в продукте с низким содержанием жира, этот показатель всегда будет больше, чем у молока. Поэтому одна порция сыра составляет 50 граммов, это всего две кости домино или даже чуть меньше», — отметила диетолог.

По ее словам, особых ограничений по употреблению сыра нет, однако существует одна категория людей, для которых некоторые виды этого продукта могут быть действительно опасны.

«Стоит с осторожностью потреблять его с антидепрессантами, содержащими ингибиторы моноаминоксидазы [фермент]. Если принимать эти медикаменты с „выдержанными“ видами сыра (например, пармезан), там есть тирамин [аминокислота], а при пересечении с моноаминоксидазой она вызывает у людей повышение давления», — заключила специалист.