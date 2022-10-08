Диетолог рассказала, чем можно заменить сладости | 360°

Здоровье 08 октября 2022, 07:37 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог рассказала, чем можно заменить сладости Врач-диетолог Писарева: сладости можно заменить фруктами freepik

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В рамках правильного питания сладости можно заменить фруктами, но только «в умеренном количестве». Об этом RT рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Употреблять их стоит до 17 часов, часа через два после еды, «чтобы переварилась основная пища».

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«Также это могут быть сахарозаменители, но лучше использовать натуральный эритрит либо стевия. Сиропы топинамбура, агавы или цикория», — сказала она.

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Еще одной заменой может выступить мед, «если на него нет аллергии».

«Различные сухофрукты, конфеты из сухофруктов, горький шоколад, домашние конфеты, которые сделаны из сухофруктов и горького шоколада, протеиновые батончики», — заключила Писарева.

До этого диетолог Татьяна Мещерякова посоветовала употреблять сладости с осторожностью. Дело в том, что норму сахара достаточно легко превысить. По словам диетолога, сахарозаменители не сильно полезнее сахара, так что их употребление также следует ограничить.

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