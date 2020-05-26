Диетолог рассказал способ безвредного похудения

Диетолог убеждена, что есть два главных правила в похудении: правильное питание и здоровый режим. Именно они помогут избавить от лишнего веса, набранного за время режима самоизоляции.

«Лучше всего записаться к специалисту, профессионалу на какой-нибудь марафон или на курс. Это самый лучший вариант, никакой самодеятельности, за вас уже эксперт все придумал, когда что есть и как тренироваться. Самостоятельные экспресс-диеты, монодиеты могут не только испортить внешний вид, то есть вы наберете в два раза больше, чем скинули, но и подпортить здоровье», — убеждена Скромная.

Если нет возможности обратиться к специалисту, необходимо постепенно исключать из рациона мучное и сладкое. Так как именно простые углеводы и сахар способствуют набору лишних килограммов.

Резкие занятия спортом также могут быть опасны для здоровья. Поэтому тренировки рекомендуется вводить постепенно. Начать можно с утренней гимнастики.