    10 июня 2020, 15:35

    Диетолог рассказал, сколько воды нужно выпивать в жару

    Анастасия Кременчугская

    Елена Соломатина, врач-диетолог, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала советы по употреблению воды в жаркое время года. Она рассказала, что каждому человеку необходимо индивидуальное количество жидкости.

    Роспотребнадзор порекомендовал россиянам во время жары отказаться от жирной и соленой пищи, алкоголя, а также пить минимум полтора литра воды в день.

    По словам диетолога, рекомендации Роспотребнадзора нужно сопоставлять с особенностями своего организма.

    «Количество употребления воды зависит от вашего веса, от вашего образа жизни, от индивидуальных потребностей. Учитывается та вода, которую мы получаем из тех же овощей, фруктов, супов и так далее. Приблизительно в жару 35 мл на 1 кг веса», — заявила специалиста.

    Она также рассказала, что жареная свинина, баранина и говядина долго и тяжело переваривается. Что влечет за собой усиление теплоотдачи. Именно поэтому от такого мяса рекомендуют отказаться в жаркое время года.

    Соломатина также советует отказаться от газировки и отдать предпочтение воде. В нее можно добавить лимон или имбирь.