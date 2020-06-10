Диетолог рассказал, сколько воды нужно выпивать в жару

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам во время жары отказаться от жирной и соленой пищи, алкоголя, а также пить минимум полтора литра воды в день.

По словам диетолога, рекомендации Роспотребнадзора нужно сопоставлять с особенностями своего организма.

«Количество употребления воды зависит от вашего веса, от вашего образа жизни, от индивидуальных потребностей. Учитывается та вода, которую мы получаем из тех же овощей, фруктов, супов и так далее. Приблизительно в жару 35 мл на 1 кг веса», — заявила специалиста.

Она также рассказала, что жареная свинина, баранина и говядина долго и тяжело переваривается. Что влечет за собой усиление теплоотдачи. Именно поэтому от такого мяса рекомендуют отказаться в жаркое время года.

Соломатина также советует отказаться от газировки и отдать предпочтение воде. В нее можно добавить лимон или имбирь.