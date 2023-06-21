Здоровье 21 июня 2023, 03:21 Диетолог рассказал, сколько нужно пить жидкости в жару Врач Тихомирова: минимальное потребление жидкости в жару — 1 литр на 30 килограммов веса РИА «Новости»

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Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова назвала минимальный объем потребления жидкости в жару. Он составляет один литр на 30 килограммов веса, написали «Известия».

Специалист пояснила, что в жару усиливается потоотделение и как следствие — потеря жидкости. Ее нужно восполнять.

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«Минимальный объем потребления жидкости в жаркую погоду — один литр на 30 килограммов веса. Если ее будет недостаточно, то это отразится на всем организме. В первую очередь, сгущается кровь и увеличивается риск развития проблем со стороны сердечно-сосудистой системы», — рассказала диетолог.

Лучше всего для утоления жажды подойдут минеральная или обычная вода, травяные чаи, вода с добавлением лимона. Черный и зеленый чай не могут полноценно восполнить потерю жидкости. Но их можно пить в привычном режиме.

Категорически запрещено употреблять в жару сладкие газированные напитки, любые соки, включая свежевыжатые. В них содержится большое количество сахара, что может ухудшить состояние в жаркую погоду, предупредила терапевт.

При наличии же каких-то заболеваний норму жидкости лучше всего обсудить с врачом.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург посоветовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями воздержать летом от употребления кофе. В жаркую погоду действие напитка усиливается. Поэтому после его употребления может значительно подняться давление.