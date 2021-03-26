Диетолог рассказал, сколько килограммов можно сбросить за неделю без вреда для здоровья

За неделю без вреда для организма человека можно сбросить от 500 граммов до килограмма. Об этом сообщил Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Для этого нужно снизить калорийность пищи и увеличить физическую активность.

Однако те, кто мечтает резко сбросить вес, могут этого добиться, но потом исходные значения вернутся достаточно быстро. Стремительное похудание не устойчивое и приводит к серьезным проблемам со здоровьем, отметило ИА НСН.

Из-за резкой потери в весе люди порой испытывают усталость и недомогание, начинается развитие камней в почках. Поэтому перед диетой специалисты советуют обратиться к врачу, чтобы он разработал точный план.

Ранее диетолог Олеся Гурова рассказала, что не нужно отказываться от картофеля и кукурузы во время похудения. В рационе человека должны присутствовать все овощи и фрукты. Желающие сбросить лишние килограммы просто должны следить за количеством потребления овощей, в которых содержится много калорий.