Диетолог рассказал, сколько ягод можно есть без вреда для здоровья

Началось лето, а значит — сезон ягод. В это время многие готовы есть черешню и клубнику килограммами. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал «Экспресс-газете», сколько в действительности можно есть ягод без вреда для здоровья и чем они полезны.

Самой полезной ягодой диетолог назвал черешню. В ней содержится почти весь спектр витаминов которые легко усваиваются организмом. Кроме того, черешня имеет мочегонные свойства за счет высокого содержания калия. Но также в черешне много фруктозы, поэтому ей не стоит слишком сильно увлекаться тем, кто страдает сахарным диабетом, ожирением или просто следит за весом.

В вишне и клубнике витаминов и полезных веществ меньше, но и меньше сахара — а значит, поедая эти ягоды, можно не бояться набрать вес.

«Какое-то количество витаминов в клубнике имеется, но рассматривать ее как хороший витаминный источник не стоит. При этом у нее есть плюс: там содержится не так много сахарозы. Поэтому клубнику можно отнести к ягоде, которая считается достаточно диетической», — сказал Арзамасцев.

Диетолог отметил, что больше, чем 200 граммов ягод в сутки съедать не стоит. Иначе удовольствие может обернуться аллергией.