Диетолог рассказал, с чем не стоит сочетать дыню

Существует мнение, что дыню можно есть только на голодный желудок и ни в коем случае не стоит сочетать ее с другими продуктами, однако это не так. Врач-диетолог Анна Белоусова объяснила для радио Sputnik, с чем дыню есть можно, а от каких сочетаний действительно лучше воздержаться.

«В средиземноморских странах, особенно на побережье, существует классический рецепт: салат в дыне. Маленькая дыня выскребается, туда добавляются кусочки дыни, пармская ветчина или хамон, лук, иногда можно добавить авокадо. Классика Средней Азии — когда дыня подается или перед пловом с бараниной, или после обеда», — рассказала диетолог.

Поэтому дыня прекрасно сочетается со многими продуктами, не нанося вреда здоровью. Но ограничения все же есть — дыню лучше не комбинировать с большим количеством свежих овощей: это может вызвать расстройство кишечника.

Кроме того, дыню лучше не запивать большим количеством холодной воды, предупредила врач.

«Дыня не очень „любит“ большое количество холодной воды рядом с собой — могут возникнуть и урчание, и диарея. А небольшое количество горячего зеленого или черного чая с дыней вполне может „подружиться“. С дыней „не дружат“ кисломолочные напитки, если это в один прием, а если мы утром выпили кефир, а вечером съели дыню, то ничего страшного не случится», — сказала Белоусова.