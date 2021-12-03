Диетолог рассказал, при каком питании тело человека может стать рыхлым

Специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко рассказал, какая диета способна изменить качество тела человека и сделать его более «рыхлым». Он также пояснил, чем опасен переход на вегетарианство. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Алименко отметил, что мода на вегетарианство может привести к различным последствиям, в том числе к саркопеническому ожирению. Во время этого процесса избыток жировой ткани сочетается с потерей мышечной массы и люди становятся «рыхлыми».

«На бесконечном „здоровом“ питании, при отказе от белка (животного происхождения, — ред.) люди становятся „рыхлыми“: вес у них вроде небольшой, но объем жировой ткани может находиться на уровне ожирения, потому что мышцы „погорели“. При этом у человека индекс массы тела может быть в норме», — пояснил специалист.

По его словам, переход на растительную пищу, в том числе на альтернативное мясо и молоко, замедляет процессы метаболизма. То есть отказ от белка животного происхождения только усугубит проблему лишнего веса, заключил он.