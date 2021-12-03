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    03 декабря 2021, 11:05

    Диетолог рассказал, при каком питании тело человека может стать рыхлым

    Иван Алименко: на бесконечном «здоровом» питании люди становятся «рыхлыми»

    Оксана Лавнюженко

    Специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко рассказал, какая диета способна изменить качество тела человека и сделать его более «рыхлым». Он также пояснил, чем опасен переход на вегетарианство. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Диетолог рассказал, при каком питании тело человека может стать рыхлым

    Алименко отметил, что мода на вегетарианство может привести к различным последствиям, в том числе к саркопеническому ожирению. Во время этого процесса избыток жировой ткани сочетается с потерей мышечной массы и люди становятся «рыхлыми».

    «На бесконечном „здоровом“ питании, при отказе от белка (животного происхождения, — ред.) люди становятся „рыхлыми“: вес у них вроде небольшой, но объем жировой ткани может находиться на уровне ожирения, потому что мышцы „погорели“. При этом у человека индекс массы тела может быть в норме», — пояснил специалист.

    По его словам, переход на растительную пищу, в том числе на альтернативное мясо и молоко, замедляет процессы метаболизма. То есть отказ от белка животного происхождения только усугубит проблему лишнего веса, заключил он.