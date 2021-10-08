Диетолог рассказал, почему стоит регулярно употреблять йогурт

Регулярное употребление йогурта благоприятно сказывается на работе кишечника и на пищеварении в целом. Йогурт содержит в себе множество лакто и бифидобактерий. Таким мнением поделилась диетолог-нутрициолог Наталия Кушнир в беседе с РИА «Новости».

Этот кисломолочный продукт является источником пробиотиков, витаминов и микроэлементов. Специалист отметила, что многие люди забывают следить за уровнем этих веществ, однако йогурт способен восполнить их недостаток, передало РИА ФАН.

«Вместе с йогуртом вы получите дозу легкоусвояемого белка. Есть разные йогурты: сладкие, кислые, натуральные с разным процентом жирности. Йогурты с наполнителями не подходят из-за высокого содержания простых углеводов. Лучше всего брать натуральный или греческий йогурт», — отметила Кушнир.

Диетолог подчеркнула, что употреблять этот продукт стоит на ежедневной основе. Однако важно обращать на качество этого продукты. Как правило, меньше всего пользы приносят йогурты с высоким содержанием красителей, консервантов и ароматизаторов.