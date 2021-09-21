Диетолог рассказал, почему рис особенно полезен в осенний период

Рис является крайне полезным продуктом. Эксперты отмечают, что рисовая диета является одной из самых эффективных. О полезных свойствах этой крупы, а также о том, почему важно есть рис в осенне-зимний период, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News.

По словам врача, по сравнению с другими крупами рис больше всего подходит для похудения. Все дело в том, что эта крупа обладает сорбирующими свойствами и выводит из организма лишнюю влагу. Из-за этого человек теряет лишние килограммы.

«Но все зависит от того, как рис сварен. Например, в состоянии аль-денте рис может играть роль сорбента в ЖКТ. Если же рис отварен до полной готовности, он позволяет выводить жидкость из организма. При этом есть важное правило — рис необходимо готовить без соли», — подчеркнула эксперт.

Перед тем, как приготовить крупу, ее необходимо вымочить. Лучше всего выбирать для готовки дикий рис, а также рис коричневых и красных сортов. В таких сортах содержится меньше крахмала.

В холодную погоду рис помогает насытить организм. Забирая лишнюю воду, крупа помогает вызвать ощущение сытости.

«Это является большим плюсом для диеты в принципе, особенно во время холодов», — пояснила Мойсенко.