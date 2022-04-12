Диетолог рассказал, почему пожилым не стоит есть грейпфрут

В пожилом возрасте стоит отказаться от некоторых продуктов. В противном случае можно нанести серьезный вред своему здоровью. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».

Медик пояснила, что пожилым людям лучше исключить из своего рациона грейпфруты, так как они представляют особенную угрозу. Их нельзя есть людям, которые употребляют гипотензивные препараты. Этот продукт способен спровоцировать развитие сердечной недостаточности, передало РИА ФАН.

«У пожилых обычно бывает гипертония. Соответственно, очень соленые продукты могут вызвать гипертонический криз, и это крайне опасно. Может быть инфаркт, инсульт и летальный исход», — уточнила она.

Также врач посоветовала пожилым людям воздержаться от употребления продуктов, в состав которых входят трансжиры. Эти вещества также способны увеличить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.