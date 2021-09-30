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    30 сентября 2021, 13:46

    Диетолог рассказал, почему нужно есть рис осенью

    Дарья Морозова

    Диетолог Римма Мойсенко рассказала, что осенью питание обязательно должно включать рис. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Диетолог рассказал, почему нужно есть рис осенью

    По данным радиостанции «Комсомольская правда», в холодное время года рис эффективно насыщает организм. Он разбухает в кишечнике, так как впитывает лишнюю воду, из-за чего быстро наступает ощущение сытости.

    «Это является большим плюсом для диеты в принципе, особенно во время холодов», — рассказала врач.

    Мойсенко добавила, что стоит покупать рис, в котором не содержится много крахмала. Отлично подойдут коричневые и красный сорта, а также те, что не подвергаются обработке.

    Рис хорош для тех, кто хочет похудеть, благодаря тому, что выводит из организма лишнюю жидкость. В этом случае играет роль то, как рис сварен.

    «В состоянии аль-денте рис может играть роль сорбента в ЖКТ. Если же рис отварен до полной готовности, он позволяет выводить жидкость из организма», — рассказала врач.

    Она уточнила, что при этом перед приготовлением его следует вымачивать. Кроме того, при готовке не следует добавлять в рис соль.