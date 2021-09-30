Диетолог рассказал, почему нужно есть рис осенью

Диетолог Римма Мойсенко рассказала, что осенью питание обязательно должно включать рис. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным радиостанции «Комсомольская правда», в холодное время года рис эффективно насыщает организм. Он разбухает в кишечнике, так как впитывает лишнюю воду, из-за чего быстро наступает ощущение сытости.

«Это является большим плюсом для диеты в принципе, особенно во время холодов», — рассказала врач.

Мойсенко добавила, что стоит покупать рис, в котором не содержится много крахмала. Отлично подойдут коричневые и красный сорта, а также те, что не подвергаются обработке.

Рис хорош для тех, кто хочет похудеть, благодаря тому, что выводит из организма лишнюю жидкость. В этом случае играет роль то, как рис сварен.

«В состоянии аль-денте рис может играть роль сорбента в ЖКТ. Если же рис отварен до полной готовности, он позволяет выводить жидкость из организма», — рассказала врач.

Она уточнила, что при этом перед приготовлением его следует вымачивать. Кроме того, при готовке не следует добавлять в рис соль.