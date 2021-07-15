Диетолог рассказал, почему не стоит пить кофе рано утром

Многие привыкли начинать утро с чашки кофе, однако специалисты утверждают, что этот напиток не стоит пить сразу после пробуждения. Почему утром с кофе лучше подождать минимум час, объяснила диетолог Трейси Локвуд Бекерман. Об этом написала Pravda.Ru.

Дело в том, что утром, во время пробуждения, в человеческом организме повышено содержание гормона стресса — кортизола. Именно кортизол помогает нам проснуться бодрыми, выспавшимися и готовыми к началу дня.

Если усилить действие кортизола кофеином, это может создать чрезмерную нагрузку на нервную систему и спровоцировать тремор, повышенную нервозность и возбудимость. Поэтому специалисты рекомендуют пить кофе не ранее чем через час после пробуждения. Тогда прилив энергии будет плавным и его хватит на более долгое время, написала «Свободная пресса».

Людям, которые сами по себе склонны к повышенной возбудимости, лучше пить кофе только после еды — на голодный желудок напиток может дать чрезмерный эффект.