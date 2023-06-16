Здоровье 16 июня 2023, 04:18 Диетолог рассказал, от каких продуктов можно подхватить сальмонеллез Диетолог Копытько: сальмонеллез можно подхватить, съев роллы, шаурму или салаты Freepik

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Причиной недавнего массового отравления шаурмой в Братске стала сальмонелла, возбудитель острой кишечной инфекции. Врач-диетолог Марина Копытько рассказала ОСН о симптомах сальмонеллеза и какие продукты могут стать причиной отравления.

Подхватить сальмонеллу можно где угодно, в том числе от немытых рук, однако чаще всего опасные микроорганизмы распространяются в готовых блюдах — шаурме, салатах, суши и роллах. Возбудителями сальмонелеза также выступают морепродукты и куриные яйца. Особенно опасны яйца без термической обработки и скорлупа. Врач рекомендовала соблюдать правила гигиены, правила хранения продуктов и не покупать готовые салаты.

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«Особенно опасны там заправки, в них и размножаются, как правило, все эти микроорганизмы. И здесь нет никакой разницы, дорогой это ресторан или дешевый магазин», — отметила Копытько.

К симптомам сальмонеллеза относятся повышение температуры, расстройство ЖКТ, тошнота, рвота. Основные признаки обычно начинают проявляться в течение 6-12 часов.

Роспотребнадзор посредством анализа установил, что причиной массового отравления в Братске стала бактерия сальмонелла в шаурме, приготовленной с нарушением санитарных требований или из некачественных продуктов.