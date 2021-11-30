Диетолог рассказал, от каких продуктов можно быстро поправиться

Диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты лучше всего съедать в первой половине дня, чтобы не набрать лишние килограммы. Специалист отметил, что во время завтрака стоит отдавать предпочтение жирам и белкам. Об этом написало ИА Nation News.

«Утром выделяется гормон кортизол, который расщепляет часть мышечных волокон и образует из них углеводы. Поэтому утром можно спокойно обойтись без углеводов, нужно, наоборот, подпитать мышечные волокна. За ночь гибнет несколько тысяч клеток, этот процесс идет постоянно. С утра нужны идеально сбалансированные аминокислоты, которые содержатся в белке. Идеальный завтрак — яичница из двух яиц», — пояснил специалист.

Он добавил, что многие люди отказываются от употребления жиров, ссылаясь на то, что появятся лишние килограммы. Однако это мнение, по словам диетолога, имеет мало общего с реальностью. Люди полнеют не от жиров, а от переизбытка углеводов.

Кроме того, нужно избегать быстрых углеводов, которые поднимают уровень сахара в крови, изнашивают поджелудочную железу и приводят к развитию сахарного диабета. Углеводы в виде пирожных и сладостей накапливаются в печени в виде гликогена, а затем из-за переизбытка трансформируются в жиры, заключил Ковальков.