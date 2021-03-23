Диетолог рассказал об опасности сала

Диетолог Ольга Григорьян рассказала, почему не стоит есть слишком много сала. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она рассказала, что в неделю стоит употреблять не больше 30 грамм этого продукта. Также диетолог уточнила, что нужно есть его без хлеба с зеленью.

«Жиры и углеводы не надо сочетать для того, чтобы не развивалось ожирение. Вообще животные жиры не очень полезны», — пояснила Григорьян.

Она рассказала, что в небольших количествах — это хорошая профилактика атросклероза. А вот если съедать много сала, то

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о натуральных средствах от бессонницы. Он подчеркнул, что человеку крайне важно хорошо спать, так как ночью организм восстанавливает силы. Как пояснил специалист, при начальном этапе бессонницы, которая появилась на фоне стресса, можно обойтись натуральными седативными препаратами. В их числе экстракты валерьяны и пустырника.

Человеку с хроническим вариантом бессонницы нужна помощь специалиста. Врач отметил, что отсутствие более 20 часов сна в месяц формирует невротические реакции.