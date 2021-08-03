Диетолог рассказал об опасности экстремального похудения

Попытки в экстренном режиме «похудеть перед отпуском» могут обернуться проблемами со здоровьем, а лишние килограммы вернутся в двойном объеме. Почему жесткие диеты не работают и как худеть правильно, объяснила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, передала «Вечерняя Москва».

Вес, который копился годами, невозможно сбросить за пару месяцев. Худеть можно, теряя не более двух-килограммов в месяц. При более резком похудении вес обязательно вернется.

«Когда люди садятся на экстремальные диеты, сокращая количество потребляемых калорий до минимума, снижение веса действительно происходит, но уходит по большей части вода, а не жир. Все подобные диеты в 90% случаев ведут к повторному набору веса. Притом иногда он возвращается даже в большем объеме», — сказала Писарева.

Кроме того, жесткие ограничения в питании приводят к авитаминозу и снижению иммунитета, так как при экстремальной диете организм не получает достаточное количество полезных веществ.

Поэтому, если и худеть к какой-то определенной дате, начинать нужно сильно заблаговременно. Чтобы похудение было эффективным, нужно изменить привычки питания — в первую очередь, пить достаточно чистой воды.

«Из рациона нужно убрать полуфабрикаты, жирные блюда, кондитерские изделия, продукты с содержанием сахара, трансжиров. Для сладости можно использовать натуральные заменители сахара: стевию или эритрит. Хорошо помогает дробное питание: есть можно через каждые два–три часа небольшими порциями. Сложные углеводы лучше употреблять в первой половине дня, а к молочным продуктам стоит относиться с осторожностью», — посоветовала диетолог.