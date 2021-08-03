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    03 августа 2021, 13:16

    Диетолог рассказал об опасности экстремального похудения

    Полина Гребенщикова

    Попытки в экстренном режиме «похудеть перед отпуском» могут обернуться проблемами со здоровьем, а лишние килограммы вернутся в двойном объеме. Почему жесткие диеты не работают и как худеть правильно, объяснила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, передала «Вечерняя Москва».

    Диетолог рассказал об опасности экстремального похудения

    Вес, который копился годами, невозможно сбросить за пару месяцев. Худеть можно, теряя не более двух-килограммов в месяц. При более резком похудении вес обязательно вернется.

    «Когда люди садятся на экстремальные диеты, сокращая количество потребляемых калорий до минимума, снижение веса действительно происходит, но уходит по большей части вода, а не жир. Все подобные диеты в 90% случаев ведут к повторному набору веса. Притом иногда он возвращается даже в большем объеме», — сказала Писарева.

    Кроме того, жесткие ограничения в питании приводят к авитаминозу и снижению иммунитета, так как при экстремальной диете организм не получает достаточное количество полезных веществ.

    Поэтому, если и худеть к какой-то определенной дате, начинать нужно сильно заблаговременно. Чтобы похудение было эффективным, нужно изменить привычки питания — в первую очередь, пить достаточно чистой воды.

    «Из рациона нужно убрать полуфабрикаты, жирные блюда, кондитерские изделия, продукты с содержанием сахара, трансжиров. Для сладости можно использовать натуральные заменители сахара: стевию или эритрит. Хорошо помогает дробное питание: есть можно через каждые два–три часа небольшими порциями. Сложные углеводы лучше употреблять в первой половине дня, а к молочным продуктам стоит относиться с осторожностью», — посоветовала диетолог.