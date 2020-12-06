Диетолог рассказал об опасности черного хлеба

По словам Мосли, некоторые виды черного хлеба выпускают с добавками, улучшающими вкус. Они-то и способны повысить сахар. Диабетикам диетолог советует вместо хлеба использовать в пищу цельнозерновые крупы — отваривать бурый рис, гречку, рожь, ячмень, булгур, киноа, а также готовить блюда из бобовых.

В этих продуктах содержатся сложные углеводы, которые не приведут к резкому повышению уровня сахара. А клетчатка, содержащаяся в крупах и бобовых, поддержит микрофлору кишечника.

Также важно отказаться от употребления фруктовых соков, газированных напитков, тортов и других сладостей или свести их присутствие к минимуму.

Сахарный диабет второго типа — это нарушение обмена веществ, при котором повышается уровень глюкозы в крови. При этом заболевании поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин в достаточном количестве или организм становится менее восприимчивым к инсулину. Диабет второго типа обычно встречается у людей старше 40 лет с избыточной массой тела.