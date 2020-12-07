Диетолог рассказал об опасном для здоровья количестве мандаринов

«Как и с любыми другими продуктами, переизбыток даже полезных компонентов нежелателен. Это касается и цитрусовых, в том числе мандаринов», — уточнила медик.

Специалист посоветовала вносить разнообразие в свой рацион. Зацикленность на одном продукте может привести к его непереносимости. Гастроэнтеролог предупредила, что употребление цитрусовых не рекомендуется тому, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если у человека обострился гастрит, то до наступления ремиссии ему необходимо исключить употребление пищи, раздражающей слизистую пищевода.

Здоровому человеку можно несколько раз в неделю есть по два-три мандарина. Селезнева пояснила, что 10 мандаринов являются слишкой большой порцией. Цитрусовые лучше чередовать с яблоками, бананами, грушами. Благодаря этому удастся свести к минимуму риски нежелательных реакций организма.