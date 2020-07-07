Диетолог рассказал об антипаразитарных свойствах острой пищи

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что острая еда не только вкусная, но и полезная. Она объяснила, что такая пища имеет антипаразитарные и антигрибковые свойства.

По ее словам, острые специи являются источником не только полезных минералов, но и фитонцидов, которые обеспечивают антипаразитарное и антибактериальное действия. Благодаря этому продукты питания как бы обеззараживаются.

«Специи имеют компоненты, которые оказывают на организм противовоспалительное действие и обеспечивают набор тех компонентов, которые не достают в обычных продуктах питания. Другое дело — переносимость специй. Не каждый человек переносит острый перец, кайенский перец» — процитировало специалиста ИА Nation News.

Она рассказала, что когда делает диагностические тесты, с помощью которых определяется непереносимость тех или иных продуктов питания, в список нередко попадают острые специи. Дело в том, что у некоторых людей нет тех рецепторов и ферментов в желудке, которые могли были бы принять эти специи, хорошо обработать и усвоить. Именно поэтому острая пища не может быть полезной для каждого человека.