Диетолог рассказал о вреде зеленой части арбуза и дыни

Арбуз и дыню не стоит есть до зеленой части. В ней накапливаются нитраты, рассказал диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Основные вредные вещества — нитраты, если они в арбузе есть, находятся около корки. Поэтому ешьте арбуз и дыню до зеленой части», — сообщила РИА «Новости» Стародубова.

Эксперт отметил, что лучше выбирать дыни и арбузы небольшого размера, которые можно съесть за один раз и не оставлять на следующий день. Хранить разрезанные арбузы и дыни необходимо только в холодильник, закрыв пищевой пленкой.

Диетолог объяснил, сколько можно съесть арбуза без риска набора веса В употреблении любых продуктов важна умеренность, арбуз — не исключение. Хотя у него невысокая калорийность на 100 грамм, но быстрые углеводы, которыми богата эта ягода, при избыточном потреблении, могут способствовать набору лишнего вес.