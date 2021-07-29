Диетолог рассказал о вреде супов для почек

Диетолог Анна Коробкина рассказала, что супы способствуют появлению камней в почках. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным Общественной службы новостей, она уточнила, что речь идет о наваристых бульонах. Их не стоит употреблять регулярно.

«Продукты, содержащие большое количество пуринов, приводят к образованию камней», — пояснила она.

Также Коробкина добавила, что щавель и шпинат также могут привести к образованию камней, если есть их слишком много.

Диетолог Марина Макиша рассказала, каким должен быть идеальный завтрак. Специалист заявила, что главной и самой распространенной ошибкой в завтраке является недобор белков и превышение нормы углеводов. Первый прием пищи должен быть сбалансированным, однако многие пренебрегают этим правилом. Утром в организме начинаются катаболические процессы. В этот момент он нуждается в белке, так как он помогает запустить работу организма.

По словам диетолога, каша на воде и бутерброд с маслом или ореховой пастой — не лучший вариант для начала своего дня. С таким набором продуктов организм не добирает белок, так как в составе такого завтрака преобладают углеводы и жиры. Можно дополнить такой завтрак яйцом, молочными продуктами или рыбой.