Диетолог рассказал о вреде сахарозаменителя

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой вред организму может нанести сахарозаменитель. Специалист пояснила, что этот продукт является опасным в том случае, если он низкого качества, а также если употреблять его большими количествами, передала «Вечерняя Москва».

Например, стевия является хорошим сахарозаменителем. По словам диетолога, она даже полезна. Однако сладкоежкам надо все равно быть аккуратными, так как чрезмерное увлечение этим продуктом может только усилить аппетит.

«Есть не очень хорошие сахарозаменители, а есть, например, стевия. Она полезна. Когда вместо сахара человек употребляет заменитель, с одной стороны, калорий нет. Но с другой — мозг уже готовится к принятию сахара. И если он «почувствовал» этот сладкий вкус, а сахара «не получил», то чувство голода может только усилиться. Конечно, все индивидуально. Если человек немного сахарозаменителя добавил — это нормально. А когда он имеет некую сахарную зависимость и резко переходит на подобные замены, у такого человека как раз может увеличиться аппетит, — предупредила диетолог.

Соломатина отметила, что при чрезмерном употреблении сахара организм человека начинает быстрее стареть. Глюкоза, содержащаяся в этом продукте, перерабатывается в жир, который стремительно ухудшает состояние кожи. Также сахар способен снижать в организме уровень магния, калия и кальция.