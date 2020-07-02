Диетолог рассказал о вреде сахара: он может вызвать десятки болезней
Михаил Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук, научный редактор журнала «Худеем правильно», в беседе с «Царьградом» рассказал, чем вреден сахар и какие болезни он может вызвать.
По его словам, самый опасный продукт — сахар. Специалист отметил, что из-за него возможно развитие ранних возрастных изменений и болезней. Гинзбург рассказал, какие это заболевания.
«Артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и так далее», — пояснил диетолог.
Он также отметил, что из-за избытка сахара, болезни могут протекать хуже, и не исключено появление злокачественных опухолей. Гинзбург также рассказал и о других вредных продуктах — полуфабрикатах.
«Если человек в своем питании использует много всяких сосисок, колбас, каких-то таких продуктов, типа картофельных чипсов, „звездочек“ для завтраков, то это не полезно», — заявил врач.