Диетолог рассказал о вреде сахара: он может вызвать десятки болезней

По его словам, самый опасный продукт — сахар. Специалист отметил, что из-за него возможно развитие ранних возрастных изменений и болезней. Гинзбург рассказал, какие это заболевания.

«Артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и так далее», — пояснил диетолог.

Он также отметил, что из-за избытка сахара, болезни могут протекать хуже, и не исключено появление злокачественных опухолей. Гинзбург также рассказал и о других вредных продуктах — полуфабрикатах.

«Если человек в своем питании использует много всяких сосисок, колбас, каких-то таких продуктов, типа картофельных чипсов, „звездочек“ для завтраков, то это не полезно», — заявил врач.