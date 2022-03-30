Диетолог рассказал о вреде подсолнечных семечек

Диетолог Марина Макиша рассказала, что злоупотребление подсолнечными семечками может быть опасно для здоровья. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным NEWS.ru, семечки очень калорийны, поэтому от них легко можно поправиться.

«За набором веса следует поломка всего энергетического обмена в организме, внутрисистемное воспаление и целый букет заболеваний», — объяснила диетолог.

Ее коллега Михаил Гинзбург добавил, что семечки могут спровоцировать обострение гастрита и аллергию.