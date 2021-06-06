Диетолог рассказал о вреде и пользе соли

Избыток соли повышает кровяное давление, но ее недостаток может привести к слабости, головным болям, нарушению пищеварения и падению артериального давления. Нужно соблюдать определенный баланс — употреблять в день не больше семи граммов соли.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ирина Бережная. Она разъяснила, что люди частично состоят из соли и жить без нее не могут. Хлорид натрия входит в состав множества физиологических жидкостей.

«Другой момент, что избыток соли может приводить к серьезным заболеваниям, поэтому все должно быть дозированно. Исследования показали, что семи граммов соли в сутки для взрослого человека достаточно», — сказала Ирина Бережная.

Она также посоветовала использовать йодированную соль. Недостаток йода приводит к серьезным заболеваниям щитовидной железы и его надо компенсировать.

«Мы живем в частично эндемичной зоне, и у нас у всех дефицит йода. Плюс к этому, в больших городах дефицит йода усиливается из-за токсинов, которые есть в воздухе. Соответственно, йодированная соль для нас более полезна, чем обычная», — сказал диетолог.

Она напомнила, что йодированная соль хранится очень маленький промежуток времени, так как йод испаряется на воздухе. Поэтому лучше пользоваться морской солью. Йод удерживаю содержащиеся в ней микроэлементы.

Соления в больших количествах могут вызвать гипертонию и метеоризм. В одном соленом огурце содержится 60% суточной нормы натрия для взрослого человека. Поэтому лучше солениями не злоупотреблять, тем более, что свежие овощи в любом случае полезнее.