Диетолог рассказал о вреде чая и кофе

Врач-диетолог Марина Степанян объяснила, почему чай и кофе могут быть вредны, особенно в больших количествах. Об этом сообщило издание «Москва 24».

По данным ИА Nation News, специалист объяснила, что эти напитки содержат кофеин, который плохо влияет на людей с заболеваниями ЖКТ. В этом случае от кофе и чая лучше отказаться. Кроме того, не стоит пить их перед сном, чтобы не было проблем с засыпанием.

При этом кофеин может иметь и положительный эффект. Например, в ограниченных количествах — это отличная профилактика нарушений обмена веществ.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как выбрать йогурт, который будет полезен организму. Бояться жирности не стоит, а вот за содержанием сахара лучше следить.

Выбирать йогурт с наименьшей жирностью не стоит, ведь жиры нужны организму не меньше, чем белки. К тому же, чем меньше в йогурте жира, тем меньше в нем и белка.

Он добавил, что большой разницы между термостатными йогуртами и обычными нет. Термостатный йогурт заквашивается в той же таре, в которой продается — на его пользу это никак не влияет.