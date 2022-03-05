Диетолог рассказал о влиянии завтрака на продолжительность жизни

Питание в большой степени сказывается на состоянии здоровья человека. Правильно подобранный рацион способен сделать жизнь на 10 лет дольше. Такой информацией поделился специалист по питанию и диетологии Сельва Отуракчиоглу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Türkiye.

По мнению специалиста, чтобы продлить жизнь, всегда необходимо завтракать. Первый прием пищи сказывается на самочувствии и качестве жизни в течение всего дня. Врач посоветовала есть на завтрак яйца, мед, овощи или сыр. При этом из рациона лучше всего отключить колбасы и полуфабрикаты.

Также крайне важно употреблять в пищу разноцветные овощи. Такие продукты являются источником различных минералов и витаминов. Кроме того, чтобы продлить жизнь, стоит есть больше бобовых и белого мяса. Отуракчиоглу посоветовала пить больше воды, поддерживая баланс жидкости.

Из рациона нужно исключить трансжиры, сладости и ограничить потребление соли. Переизбыток натрия приводит к повышению артериального давления.