Диетолог рассказал о влиянии коронавируса на веганов

Связь между употреблением мяса и устойчивости к коронавирусу пока не изучена до конца.

У вегетарианцев и веганов порой наблюдается витаминный дефицит и склонность к анемии — это подтвержденные факты, отметила врач. Однако говорить о влиянии на иммунную систему и устойчивости к вирусным инфекциям еще рано — единого мнения по этому вопросу нет.

Ученые изучили пока только патогенные влияния коронавируса на организм. Исследователи в будущем узнают, какие именно привычки позволяют лучше или хуже переносить инфекцию.

Отказ от употребления мяса в первую очередь влияет на микрофлору кишечника. Изменения иммунной системы в этом индивидуальны.

Ранее веганы обанкротили крупнейшего производителя молока в США. Dean Foods столкнулась с тяжелой финансовой проблемой, руководители не смогли выплачивать работникам пенсии.