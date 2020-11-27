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    27 ноября 2020, 18:11

    Диетолог рассказал о влиянии коронавируса на веганов

    Алена Макаренко

    Отказ от употребления мяса не сильно отражается на вероятности заражения коронавирусом. Однако вопрос влияния COVID-19 на вегетарианцев и веганов еще не до конца изучен. Об этом рассказала терапевт-диетолог Лариса Табачникова, сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Диетолог рассказал о влиянии коронавируса на веганов

    Связь между употреблением мяса и устойчивости к коронавирусу пока не изучена до конца.

    У вегетарианцев и веганов порой наблюдается витаминный дефицит и склонность к анемии — это подтвержденные факты, отметила врач. Однако говорить о влиянии на иммунную систему и устойчивости к вирусным инфекциям еще рано — единого мнения по этому вопросу нет.

    Ученые изучили пока только патогенные влияния коронавируса на организм. Исследователи в будущем узнают, какие именно привычки позволяют лучше или хуже переносить инфекцию.

    Отказ от употребления мяса в первую очередь влияет на микрофлору кишечника. Изменения иммунной системы в этом индивидуальны.

    Ранее веганы обанкротили крупнейшего производителя молока в США. Dean Foods столкнулась с тяжелой финансовой проблемой, руководители не смогли выплачивать работникам пенсии.