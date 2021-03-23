Диетолог рассказал о витамине, препятствующем старению

Кандидат медицинских наук Инна Пичугина рассказала о витамине, препятствующем старению. По ее словам, популярностью пользуются А, С, D, Е и B, однако мало кто говорит о витамине К, сообщил канал «Звезда».

Диетолог уточнила, что его дефицит может ускорить увядание организма.

«Витамин К относится к жирорастворимым витаминам. Его основное действие — синтез белков крови, он участвует в свертывающей системе крови, то есть коагулирует кровь, если где-то повреждение сосудов — он образует сгусток и кровотечение останавливается», — отметила Пичугина.

Также витамин К нужен для поддержания хорошей работы почек, он участвует во взаимодействии кальция и витамина D, что важно для костной системы и соединительной ткани. Еще эта группа химических веществ имеет большое значение для красоты и молодости человека. При нехватке витамина К падает уровень интерлейкина. Из-за этого страдает иммунная система, и организм начинает стареть быстрее.

Витамин К есть в основном в зеленых продуктах, таких как шпинат и салат-латук, капуста и зелень. Также много этого вещества содержится в печени.