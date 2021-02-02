Диетолог рассказал о трех лучших «антивозрастных» продуктах

Врач включил в список морскую рыбу, петрушку и зеленый чай. Он отметил, что старение человека напрямую связано с так называемой дезорганизацией. Диетолог добавил, что также в рацион важно добавить куркуму и цитрусовые.

«Мы рассыпаемся. Рассыпаются связи, стареют клетки. И чтобы эти процессы сдерживать, есть „антиэйдж“-воздействия», — подчеркнул доктор.

Гинзбург уточнил, что держать организм в тонусе помогают противовоспалительные эффекты, защита ДНК или аутофагия. Этот термин означает естественный процесс утилизации ненужных частей клетки. Кроме этого, важно умеренно уменьшать калорийность продуктов из ежедневного меню.