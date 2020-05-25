Диетолог рассказал, как правильно худеть после самоизоляции

По ее словам, неограниченное количество овощей отлично подходит для восстановления витаминного баланса. Врач также дала советы, как избавиться от лишнего веса, набранного за время самоизоляции.

«На самом деле, неважно, рабочие ли это будни, отпуск или вот такой вынужденный режим самоизоляции, главное — никогда не надо бросаться в крайности. Сначала позволяем себе есть все подряд, а потом резко ограничиваем свой рацион и голодаем», — заявила Селезнева.

Чтобы быстрее вернуться в нужную форму, необходимо быстрее начать правильно питаться и заниматься спортом, считает диетолог. Она рассказала, чем хороши овощи. Они способствуют хорошей моторике желудочно-кишечного тракта, естественному очищению организма, выводу вредных веществ, в том числе, холестерина. Особый упор стоит сделать на зеленые салаты и оранжевые овощи.

Важно также расширять свой рацион питания, а не зацикливаться на какой-то одной группе продуктов.

«Кроме того, в рационе должен быть полноценный белок. В зависимости от переносимости, это могут быть и рыба, и птица, и один-два раза в неделю красное мясо — говядина», — пояснила специалист.