Диетолог рассказал о «социальном заражении» ожирением
О случаях «социального заражения» ожирением рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
«Человеку, как любому примату, свойственно так называемое „подражательное поведение“. Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению», — отметил он.
По словам специалиста, люди с меньшей самоорганизацией более склонны подражать своему окружению.
Доктор медицинских наук заметил, что чаще всего «подражательное поведение» встречается в офисах и связано с застольями по различным поводам. От компании человек в таком случае не отказывается, ест вместе со всеми и полнеет.
«Заразным» может оказаться ожирение для семейных пар, подчеркнул Гинзбург. Нередко мужчины набирают вес, когда их жены беременеют.
«Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина», — заметил специалист. Подобное он объяснил ограничением мужчины собственной активности: он больше времени дома и может «со вкусом и удовольствием» есть.
В целом лишний вес возникает из-за малой физической активности. Способствует его набору и малая культура питания. Есть и специфические причины, по которым вес начинает расти. Вместе с этим могут развиваться и сопутствующие заболевания.
Лишние килограммы, считают во Всемирной организации здравоохранения, могут послужить развитию болезней сердечно-сосудистой системы и диабета. В некоторых случаях из-за лишнего веса вероятно развитие рака.