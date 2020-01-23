Диетолог рассказал о «социальном заражении» ожирением

В 2018 году от проблем с лишним весом страдали более половины россиян старше 30 лет. Ситуация к лучшему не изменилась. И хотя ожирение не способно сродни вирусу передаваться от человека к человеку, заразиться им все-таки можно.

О случаях «социального заражения» ожирением рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Человеку, как любому примату, свойственно так называемое „подражательное поведение“. Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению», — отметил он.

По словам специалиста, люди с меньшей самоорганизацией более склонны подражать своему окружению.

Доктор медицинских наук заметил, что чаще всего «подражательное поведение» встречается в офисах и связано с застольями по различным поводам. От компании человек в таком случае не отказывается, ест вместе со всеми и полнеет.

«Заразным» может оказаться ожирение для семейных пар, подчеркнул Гинзбург. Нередко мужчины набирают вес, когда их жены беременеют.

«Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина», — заметил специалист. Подобное он объяснил ограничением мужчины собственной активности: он больше времени дома и может «со вкусом и удовольствием» есть.

В целом лишний вес возникает из-за малой физической активности. Способствует его набору и малая культура питания. Есть и специфические причины, по которым вес начинает расти. Вместе с этим могут развиваться и сопутствующие заболевания.

Лишние килограммы, считают во Всемирной организации здравоохранения, могут послужить развитию болезней сердечно-сосудистой системы и диабета. В некоторых случаях из-за лишнего веса вероятно развитие рака.