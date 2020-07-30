Диетолог рассказал о секретах кавказского долголетия

Приготовленный специальным способом и правильно съеденный шашлык — это главный секрет долголетия жителей Кавказа. Кроме того, важно выбрать подходящее для блюда мясо.

Еще одна особенность хорошего шашлыка — это правильное содержание ненасыщенных жиров. Блюдо даже можно назвать диетическим, уверен врач-диетолог Андрей Бобровский.

«В тех краях воздух чище, вода другая и есть овощи с фруктами, но, согласно недавним исследованиям, один из важнейших факторов, который благоприятствует долголетию, является состав жира. Мясо — это не только белок, мясо, еще и жир. Ученые установили, что важны ненасыщенные жиры, которые есть в рыбе и в мясе», — рассказал Бобровский радио Sputnik.

Жители Кавказа используют для приготовления шашлыка мясо молодых барашков. Оно отличается от других видов мяса по количеству насыщенных жиров. Ягненок и рыба признаны диетологами самым полезным шашлыком.

Влияет также и способ приготовления блюда. По словам Бобровкого, гриль и мангал — лучшие для этого средства.

«Готовка на открытом огне убирает лишний жир. Он просто капает вниз. При жарке на сковороде мясо наоборот впитывает жир», — заяви врач-диетолог.

Также важно съедать вместе с шашлыком много овощей и зелени. Тогда блюдо станет еще полезнее.

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