Диетолог рассказал о рецепте коктейля для здоровья

Для того, чтобы улучшить свое здоровье, а также усилить иммунитет, можно приготовить коктейль из трех простых компонентов — овоща, фрукта и ягоды. Таким мнением поделилась врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News.

Осенью, в период повышенной нагрузки на организм, довольно легко подхватить сезонные заболевания — грипп или ОРВИ. Причиной этого служит резкое ухудшение погоды. Поддержать иммунную систему можно с помощью ягод, рассказала врач. Она отметила, что есть их лучше всего по утрам.

«Самые полезные фрукты — осенние ягоды. Это и облепиха, и все кислые ягоды, которые нам необходимы для того, чтобы хорошо работала иммунная система, не загущалась кровь, быстро шли обменные процессы. Лучше всего употреблять ягоды на завтрак, тогда они будут лучше всего усваиваться», — отметила эксперт.

Также не лишним будет употребление авокадо. Этот фрукт, более приближенный по химическому составу к овощу, богат полезными жирами, витаминами и минеральными веществами.

Дюваль также рассказала рецепт полезного коктейля для здоровья. С помощью него можно очистить печень и укрепить защитные функции организма.

«Печень нуждается в помощи и поддержке. Для этого органа самыми полезными являются оранжевые продукты. Из овощей это — тыква, а из ягод — облепиха. Если мы соединим эти два продукта в смузи, добавив туда запеченную мякоть яблока, получится эликсир для здоровья печени», — рассказала врач.