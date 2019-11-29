Диетолог рассказал о провоцирующих ожирение профессиях
Основательница сети клиник «Оригитея» Марият Мухина рассказала, что наиболее склонны к ожирению бывшие спортсмены и кассиры. Об этом сообщило ИА Nation News.
Специалист объяснила это тем что бывшие спортсмены «часто расслабляются», а кассиры в течение всей рабочей смены вынуждены оставаться в сидячем положении.
Кроме того, Мухина отметила юристов и учителей, которые редко соблюдают режим питания из-за загруженности.
Также, по словам диетолога, лишний вес набирают сотрудники call-центров, экономящие на продуктах, и IT-специалисты, которые ведут малоподвижный образ жизни.
На восьмом месте в списке оказались сотрудники ГИБДД. Для восстановления сил они нередко отдают предпочтение калорийной пище.
Среди склонных к ожирению профессий оказались также шоферы и работники столовых.