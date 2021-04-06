Диетолог рассказал о профилактике изжоги

Диетолог Наталья Нефедова рассказала, что для того, чтобы избавиться от изжоги, нужно исключить из рациона некоторые продукты. Об этом сообщило ИА Nation News.

Специалист также рекомендовала не принимать горизонтальное положение несколько часов после еды, передала «Вечерняя Москва». Наталья Нефедова перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять. «Чаще всего жжение в пищеводе вызывают цитрусовые, болгарский перец, помидор, шоколад, кофе, кофеин, мята и ментол», — рассказала диетолог и напомнила, что в каждом случае все индивидуально.