Диетолог рассказал о причинах переедания зимой

Диетолог Зоя Богданова рассказала, по каким причинам люди переедают зимой. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным NEWS.ru, в первую очередь Богданова отметила стресс и апатию, которым многие подвержены зимой. Диетолог посоветовала постараться не слушать хруст еды по телевизору.

Также она рассказала, что в холоде организм начинает инстинктивно «впадать в спячку».

«Пейте побольше горячих напитков, ешьте больше теплой еды, грейте свое тело, не давайте себе остывать и не давайте метаболизму затормаживать», — посоветовала Богданова.

Ранее заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт Юлия Пигарева рассказала, какие продукты помогут людям избавиться от лишних килограммов.

Специалист отметила, что жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут не только улучшить жировой обмен, но и снизить массу тела. Однако необходимо помнить, что, употребляя эти продукты в большом количестве, можно получить обратный эффект.