Диетолог рассказал о правильном рационе питания в жаркий период

Специалист по правильному питанию Марина Макиша рассказала о правильном рационе в жаркий период. По ее словам, летом лучше делать акцент на кисломолочных продуктах и овощах.

«Во время жары мы рекомендуем переносить основные приемы пищи на то время, когда жара спадает. То есть более плотными должны быть завтрак и ужин. Ужинать надо в 8-9 вечера. А в течение дня питание, наоборот, должно быть более легким», — уточнила Макиша.

В ежедневное меню можно добавить кефир, супы на основе кисломолочных продуктов, такие как окрошка и таратор болгарский. Также диетолог допустила прием в пищу легкого мяса. Этот продукт лучше употреблять утром и вечером. А вот с фруктами нужно быть аккуратнее, так как в них содержится сахар, информирует телеканал «Звезда».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что согласно климатической статистике, последние пять дней июля будут самыми теплыми за весь год в континентальной России. Он отметил, что в настоящий момент, как в европейской, так и азиатской частях нашей страны наступает жаркий период. Вместе с тем показатели ежедневной температуры могут превышать норму.