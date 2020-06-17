Диетолог рассказал о правильном питании для детей

По ее словам, «предпочтение отдавать нежирным мясным продуктам, дети не любят жирное мясо», также «стоит обратить внимание на курицу, на птицу, на более облегченные варианты белковых продуктов».

«Если бабушка на завтрак ребенку приготовит блинчики с творогом, который полезен и очень нужен в детском питании, то в этом страшного ничего не будет. Но при этом обед и ужин должны уже в меньшей степени содержать быстрые углеводы», — рассказала Аплетаева.

Он уточнила, что «их можно употреблять на завтрак, второй завтрак, максимум полдник, но я бы делала акцент на высокоуглеводистые продукты в первой половине дня».

«Обед должен быть традиционным: первое блюдо, второе блюдо. Гарниры для вторых блюд лучше заменять на овощные, тем более летом», — советует диетолог.

По ее словам, овощи «можно очень вкусно приготовить и это может заменить гарнир из картофеля, риса, из круп, обладающих высоким гликемическим индексом».