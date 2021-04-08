Диетолог рассказал о правилах для «мягкого» опьянения во время вечеринки

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о правилах, выполнение которых позволит не слишком сильно опьянеть при употреблении алкоголя на вечеринке, сообщило ИА Nation News.

Врач предупредил, что спиртное запрещено пить людям с сахарным диабетом и тем, кто страдает ишемической болезнью сердца. Противостоять воздействию алкоголя на организм можно, если сперва хорошо подкрепиться.

«Чтобы не пьянеть, во-первых, нельзя начинать трапезу с выпивки. Во-вторых, лучше пить красные вина, все остальное гораздо вреднее. Пить при этом нужно медленно — один, максимум два, бокала красного вина за вечер (150–300 миллилитров)», — отметил Гинзбург.

Еще лучше заедать спиртное закусками, такими как сыр, хлеб, овощи и рыбные нарезки. Также можно делать за столом двигательные паузы. Утром после праздника необходимо пить больше воды с лимоном или зеленый чай.

Если человек с серьезным заболеванием выпил много алкогольных напитков и почувствовал себя плохо, важно незамедлительно обратиться к врачу.