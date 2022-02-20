Диетолог рассказал о повышающей иммунитет диете

Для повышения иммунитета в рацион необходимо добавить продукты «средиземноморской диеты». Об этом рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

Как отметила специалист, «средиземноморскую диету» никто специально не составлял. Врачи в 1950-х годах заметили, что жители этого региона реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам Кругловой, эта диета, прежде всего, включает растительную пищу, то есть овощи, фрукты, бобовые и зелень. Также в нее входят кисломолочные продукты, рыба, морепродукты, нежирное мясо птицы и растительные масла.

«Растительная пища богата аскорбиновой кислотой, пищевыми волокнами и антиоксидантами, цинком для работы иммунной системы, а рыба и морепродукты — незаменимые поставщики „Омега-3“» — сказала диетолог агентству «Прайм».

Она добавила, что употребление всех перечисленных продуктов крайне важно для уменьшения системного воспаления в период инфекционных заболеваний.