Диетолог рассказал о пользе употребления щавеля

Щавель обладает не только приятным кислым вкусом, но и огромным количеством полезных для здоровья и фигуры свойств. Диетологи рекомендуют употреблять его для того, чтобы насытить организм витаминами. Об этом сообщило РИА «Новости».

В составе щавеля содержится аскорбиновая кислота, которая помогает укрепить иммунитет и снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Всего 200 граммов щавеля содержат в себе суточную норму витамина С. В нем содержится гораздо больше витами С, чем в лимоне и шпинате, заявила диетолог Анна Король.

Также щавель содержит большое количество бета-каротина. Он является предшественником витами А. Бета-каротин незаменим для нормальной работы организма. Он отвечает за состояние кожи и глаз. Также провитамин обладает выраженными антиоксидантными свойствами, добавило ИА Nation News.

Щавель богат витаминами группы В. По количеству этого витамина в составе щавель занимает одну из лидирующих позиций. Витамины этой группы влияют на жировой, белковый и углеводный обмены. Они полезны для памяти и внимания, для нормальной работы нервной системы, а также для поддержания здоровья слизистых оболочек полости рта и кишечника.

С помощью витамина К и кальция, содержащихся в составе щавеля, можно укрепить стенки сосудов и разжижить кровь. По этой причине растение помогает при кровотечении десен. Сок щавеля может помочь улучшить работу почек и снять отеки. Также он может помочь людям с нарушением работы печени и желчного пузыря.

Однако не все так радужно. Кислота, входящая в состав растения, может спровоцировать возникновение камней в мочевом пузыре и почках. Диетологи не советуют употреблять щавель при мочекаменной болезни, остеопорозе, язвенной болезни и гастрите в период обострения.