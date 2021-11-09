Диетолог рассказал о пользе цикория

Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, чем полезен цикорий. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным «Газеты.ru», если пить цикорий регулярно, то он понижает сахар в крове. Кроме того, напиток полезен для кишечника.

По словам Рыль, цикорий содержит в себе витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калий и магний. Еще в нем много инулина, который нормализует микрофлору кишечника.

«Листья и стебли этого растения можно использовать и в салатах», — рассказала Рыль.

Он добавила, что не стоит пить цикорий во время приема антибиотиков, так как он снижает их эффективность. Еще одно противопоказание — заболевания вен.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, какие продукты полезны для печени. Специалист подчеркнула, что крайне полезны для печени вареные яйца. По ее словам, в желтке содержатся фосфолипиды и лецитин — специальные жиры, которые защищают клетки этого органа. Также яйца обладают желчегонным эффектом.

При этом защитить печень от алкоголя смогут томаты, а также продукты из них — сок или паста. Кроме того, разбавить свой рацион стоит разнообразными овощами.