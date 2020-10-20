Диетолог рассказал о пользе масел

По ее словам, в них содержатся полезные растительные жиры, они придают энергии и укрепляют иммунитет. Также Дюваль добавила, что масла должны быть обязательно нерафинированными.

«Нужно выбирать масло прямого отжима. Такой продукт становится целебным, что вы чувствуете прилив сил, энергии», — рассказала врач.

Она добавила, что многие используют только подсолнечное и оливковое масла, а есть еще тыквенное, кунжутное, кедровое масло и многие другие, которые также очень полезны.

Также Дюваль уточнила, что этот продукт должен быть в стеклянной бутылке, а не пластиковой. Кроме того, любое масло надо беречь от солнечных лучей.

«У масла должна быть плотно закрытая крышка, потому что оно сильно портится от воздействия кислорода. Хранить его стоит в темном и прохладном месте, но не в холодильнике», — пояснила она.

По словам диетолога, лучшее место для хранения масла — это полка шкафа, которая находится близко к полу.